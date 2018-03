Die im Kleinwerteindex SDax notierten Stammaktien des Autovermieters Sixt (Sixt SE St) sind am Montag nach der Ankündigung einer Sonderdividende auf ein Plus von 3,58 Prozent nach oben geschnellt. Damit kosteten sie 88,35 Euro.Das Unternehmen will für beide Aktiengattungen für 2017 eine Sonderdividende in Höhe von 2,05 Euro zahlen.

Den vollständigen Artikel lesen ...