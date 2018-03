Bonn (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Fit und unbeschwert in den Frühling starten: Das wünschen sich viele und möchten jetzt etwas für ihre Gesundheit tun. Helfen kann dabei eine Trinkkur mit Heilwasser. Das gilt als eines der ältesten Naturheilmittel. Es stammt aus tiefen unterirdischen Quellen und muss seine gesundheitlichen Wirkungen wissenschaftlich nachweisen. Helke Michael verrät Ihnen, wie so eine Heilwasser-Trinkkur funktioniert.



Sprecherin: Heilwasser-Trinkkuren gibt's schon seit Jahrhunderten - und sie sind auch heute noch eine gute Idee, um fit und unbeschwert in den Frühling zu starten. Warum, erklärt der Direktor des Deutschen Instituts für Gesundheitsforschung Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch:



O-Ton 1 (Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch, 29 Sek.): "Wenn man Heilwasser trinkt, tankt man Flüssigkeit und natürlich auch jede Menge wichtige Mineralstoffe, und damit kann man eine ganze Menge Alltagsbeschwerden lindern und positiv für seine Gesundheit etwas tun. Und das ist natürlich wichtig, gerade wenn man zum Beispiel eine Frühjahrsdiät macht oder sich für Fasten entschieden hat. Denn dann braucht der Körper zusätzliche Flüssigkeit, er braucht zusätzliche Mineralstoffe. Und es entstehen mehr Säuren im Köper, die er auch wieder loswerden muss und kann, zum Beispiel mit einem Hydrogencarbonat-reichen Heilwasser."



Sprecherin: Das hilft übrigens auch gegen Sodbrennen und sauren Magen. Heilwässer mit viel Sulfat dagegen bringen den winterträgen Darm wieder in Schwung...



O-Ton 2 (Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch, 23 Sek.): "Und dann haben wir natürlich wichtige Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium, die, wenn man dann wieder aktiv unterwegs sein möchte, die Knochen stärken können. Und Magnesium, das weiß man, hilft nicht nur Muskelkrämpfe zu verhindern, sondern über 350 Stoffwechselschritte im Körper funktionieren nur dann gut, wenn man genügend Magnesium hat. Und das sind erst einige wenige Beispiele von den vielen gesundheitlichen Wirkungen, die Heilwässer haben."



Sprecherin: Alle in Flaschen abgefüllten Heilwässer und detaillierte Informationen über die Wirkungen der verschiedenen Inhaltsstoffe gibt's im Internet unter www.heilwasser.com. Außerdem finden Sie dort natürlich Tipps für eine Frühjahrstrinkkur zu Hause. Und so einfach geht's:



O-Ton 3 (Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch, 24 Sek.): "Für einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen trinkt man täglich eineinhalb bis zwei Liter Heilwasser, über den Tag verteilt, sodass man es auch gut aufnehmen kann. Und was toll ist: Das, was man in den sechs Wochen erreicht hat, das kann man auf Dauer auch weiter fortführen. Also man kann diese Heilwässer in der Regel auch dauerhaft trinken. Und man muss damit nicht zusätzlich etwas zu sich nehmen, sondern man kann eine Menge andere Getränke damit ersetzen."



Abmoderationsvorschlag:



Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging: Alle Informationen zum Nachlesen sowie weitere Heilwasser-Trinkkur-Tipps zum Download finden Sie im Internet unter www.heilwasser.com.



