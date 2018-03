Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Rückschläge, Krisen oder einfach nur doofe Tage, die erlebt wirklich jeder mal. Doch Situationen, die den einen zum Verzweifeln bringen, lassen den anderen kalt. Woran liegt das? Damit beschäftigt sich die Bestseller-Autorin Nicole Staudinger in ihrem Hörbuch "Stehaufqueen". Trotz ernstem Thema geht sie mit viel Witz und Charme der Frage nach: Was ist eigentlich ein Schicksalsschlag und was bloß eine Lappalie? Und stellt dabei 100 Regeln auf, die ihr und anderen dabei geholfen haben, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Mario Hattwig mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.



Sprecher: Einfach aufstehen und das Leben genießen! Nicole Staudinger weiß, wovon sie spricht: Mit Anfang Dreißig erhält sie die niederschmetternde Diagnose Brustkrebs. Natürlich macht sie sich ernsthafte Sorgen über die Zukunft ihrer Familie. Aber anstatt sich von Ängsten und negativen Gedanken unterkriegen zu lassen, beschließt sie, jeden Moment auszukosten.



O-Ton 1 (Stehaufqueen, 22 Sek.): Wozu führt dieses ewige Grübeln, das wir im Übrigen vorzugsweise nachts an den Tag legen? Sagen wir mal so, das Grübeln hilft zumindest nicht, all diese Dinge zu lösen. Das Grübeln führt nur dazu, dass wir das Heute nicht genießen können. Sich über die Zukunft den Kopf zu zerbrechen bringt nichts, weil es am Ende ja doch meistens anders kommt.



Sprecher: Mit dieser inneren Einstellung lässt sich das Schicksal natürlich nicht verändern. Denn darauf haben wir keinen Einfluss. Was wir jedoch beeinflussen können, ist, wie wir mit schicksalhaften Ereignissen umgehen. Und welche Auswirkungen sie auf unsere Lebensqualität haben.



O-Ton 2 (Stehaufqueen, 25 Sek.): "Also, ich denke, es ergibt Sinn, wenn wir Max' Geburtstag dieses Jahr ausfallen lassen", schlug mein Mann acht Tage nach der Diagnose vor. "Ganz im Gegenteil. Das Kind darf von mir aus den ganzen Kindergarten einladen", warf ich fest entschlossen ein. Vor der letzten, der aufwendigsten Untersuchung, dem Knochenszintigramm, hatte ich einen Tag Pause, und das war eben Max' Geburtstag. Und er war einer der schönsten Tage meines Lebens."



Sprecher: Jederzeit versuchen, positiv durchs Leben zu gehen, das ist die Devise einer echten Stehaufqueen.



O-Ton 3 (Stehaufqueen, 10 Sek.): Humor ist meine Lieblingswaffe gegen das Scheitern. Auch dann, wenn er erst mal unpassend erscheint. In den schlimmsten Momenten meines Lebens war Lachen meine Strategie.



Sprecher: Und das - gepaart mit einer ordentlichen Portion Schlagfertigkeit - macht das Leben tatsächlich um einiges leichter. Vor allem hilft Humor dabei, die kleinen Herausforderungen des Alltags zu meistern.



O-Ton 4 (Stehaufqueen, 34 Sek.): Gerade neulich durfte ich zu Gast auf einem Ladies Event in München sein. Beim Betreten des Saales sah ich echte Ladies. Meine Gastgeberinnen. "Zu wem möchten Sie?", fragte mich eine von ihnen höflich. "Zu dem Ladies Event", gab ich freundlich zurück. "Liebes", fragte die eine Lady die andere, "weißt du, wo sich die Servicekräfte treffen?" "Ich muss Sie enttäuschen, ich gehöre nicht zum Service, ich bin heute Ihre Rednerin." Tja, mein Vortragsthema war ja Schlagfertigkeit - und so konnte ich direkt zeigen, was ich draufhabe.



Abmoderationsvorschlag:



Dem Leben mit Humor begegnen. Herausforderungen mit Zuversicht annehmen. Nicole Staudingers zutiefst persönliches Hörbuch macht Mut, sich nie unterkriegen zu lassen und immer wieder aufzustehen. Von der Autorin selbst gesprochen gibt's "Stehaufqueen" ab sofort bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.



