- Castingtermine u.a. in Berlin (07.04.), Hamburg (28.04.), Graz (4.05.), Wien (05. & 06.05.), Zürich (17.05.), Stuttgart (26.05.), München (02.06.) und Köln (09. & 16.06.) - Anmeldungen für die Castings unter www.sky.de/xfactor und erstmals auch via WhatsApp - X Factor ab Herbst exklusiv auf Sky 1



12. März 2018 - Ab 3. April ist es endlich so weit: In insgesamt 26 ausgewählten Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz suchen Sky 1 und UFA Show & Factual für das weltweite Erfolgsformat Gesangstalente mit dem gewissen X Factor.



In vier verschiedenen Kategorien erhalten nicht nur weibliche und männliche Solokünstler jeder Altersgruppe, sondern auch Duette die Chance auf eine musikalische Karriere. Aber auch Bands können sich in den Städten Berlin, Hamburg, Wien, Stuttgart, München und Köln unter Beweis stellen. Anmeldung für die Castings unter www.sky.de/xfactor. Interessierte können aber auch spontan ohne vorherige Anmeldung vorbei kommen. Erstmals können sich Gesangstalente auch per WhatsApp bewerben, indem sie ein kurzes Video per WhatsApp an 0221/9955 2000 schicken.



Ab Herbst zeigt dann der Entertainmentsender Sky 1 die internationale Hit-Casting-Show mit überarbeitetem Konzept und einer hochkarätig besetzten Jury, u.a. mit Rapper Sido.



Übersicht Castingtermine:



Zu den Castings in Berlin, Hamburg, Wien, Stuttgart, München und Köln jeweils von 10:00 bis 20:00 Uhr sind auch Bands zugelassen. In allen anderen Städten können Solokünstler und Duette von 14:00 bis 20:00 Uhr zum Casting kommen.



- Erfurt (03.04.18) - Ibis Altstadt, Barfüßer Str. in 999084 Erfurt



- Leipzig (04.04.18) - Pentahotel, Großer Brockhaus 3, 04103 Leipzig



- Dresden (05.04.18) - Intercity, Wiener Platz 8, 01069 Dresden



- Berlin (07.04.18) - Estrel Berlin, Sonnenallee 225, 12057 Berlin



- Hannover (19.04.18) - Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover



- Bremen (20.04.18) - Dorint Park Hotel Bremen, Bürgerpark, 28209 Bremen



- Rostock (25.04.18) - Radisson Blu Hotel, Lange Str. 40, 18055 Rostock



- Kiel (26.04.18) - Maritim Hotel Bellevue Kiel, Bismarckallee 2, 24105 Kiel



- Hamburg (28.04.18) - Bürgerhaus Wilhelmsburg, Mengestr. 20, 21107 Hamburg



- Linz (03.05.18) - ibis Linz City, Kärntnerstr. 18-20, 4020 Linz



- Graz (04.05.18) - Star INN, Waltendorfer Gürtel 8-10, 8010 Graz



- Wien (05. & 06.05.18) - Pop Akademie Wien, Gasometer B/34-36, Guglgasse 8, 1110 Wien



- Mannheim (14.05.18) - Wyndham Hotel, F4 4-11, 68159 Mannheim



- Würzburg (15.05.18) - Novum Business Center, Schweinfurter Str. 11, 97080 Würzburg



- Zürich (17.05.18) - Crowne Plaza Zurich, Badenerstr. 420, 8040 Zürich



- Freiburg (18.05.18) - Novotel Freiburg am Konzerthaus, Konrad-Adenauer-Platz 2, 79098 Freiburg im Breisgau



- Stuttgart (26.05.18) - Kultur & Kongresszentrum, Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart



- Nürnberg (29.05.18) - NOVINA HOTEL Wöhrdersee Nürnberg City, Dürrenhofstr. 8, 90402 Nürnberg



- Innsbruck (30.05.18) - Ramada Tivoli, Olympiastr. 41, 6020 Innsbruck



- München (02.06.18) - Wolf-Ferrari Haus, Rathausplatz 2, 85521 Ottobrunn



- Dortmund (05.06.18) - Lensing-Carrée Conference Center, Silberstraße 21, 44137 Dortmund



- Münster (06.06.18) - Allwetterzoo Münster, Sentruper Str. 315, 48161 Münster



- Kassel (07.06.18) - Wyndham Garden Kassel, Heiligenröder Str. 61, 34123 Kassel



- Köln (09. & 16.06.18) - MMC Studios, Gebäude B2, Am Coloneum 1, 50829 Köln



- Frankfurt (13.06.18) - Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main



- Trier (14.06.18) - ERA Conference Centre, Metzer Allee 4, 54295 Trier



Über X Factor:



X Factor ist eine der erfolgreichsten Musik-Castingshows der Welt und lief bereits in 52 Ländern weltweit. Darunter England, Australien, Belgien, Russland, Niederlande, Spanien, Italien, Frankreich, USA, Japan und Brasilien. Entwickelt wurde die Show 2004 von Simon Cowell, aus dessen Feder auch das erfolgreiche FremantleMedia-Format "Got Talent" stammt. X Factor hat wie kein anderes Musik-Format Weltstars wie Leona Lewis, Alexandra Burke, Olly Murs, James Arthur und One Direction hervorgebracht. In Deutschland wird die Show für Sky von UFA Show & Factual produziert.



Über Sky 1:



Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über Sky Deutschland



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



