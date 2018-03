Kassel (ots) -



Die Universität Kassel hat mit neun Masterstudiengängen das breiteste Angebot an universitärer berufsbegleitender Weiterbildung in Deutschland und greift wie keine andere Hochschule auf Erfahrungen aus mittlerweile 20 Jahren auf diesem Gebiet zurück. Wegen der Qualität der Inhalte und der Organisation der Studiengänge zieht die UNKIMS mit ihrer Weiterbildung in Human-, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften weltweit immer mehr Studierende an.



Allein von 2015 an bis 2017, hat sich die Zahl der Fach- und Führungskräfte, die an der UNIKIMS neben dem Beruf studieren, von 500 auf mehr als 900 fast verdoppelt. Die Zahl der Unternehmen, aus denen die Studierenden zum postgradualen, berufsbegleitenden Zweit- oder Aufbaustudium in Kassel eingeschrieben sind, stieg von 2014 bis 2017 von 400 auf 700. Dr. Jochen Dittmar, Geschäftsführer der UNIKIMS GmbH, wertet das stark steigende Interesse als Ausweis der Qualität des Studienangebots, das den Bedarf an berufsbegleitender Weiterbildung der erfolgsorientierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in führenden Unternehmen ganz offenkundig auf ideale Weise erfüllt. "Regelmäßig recherchieren wir unter den Studierenden, warum sie sich für das Studium bei uns entschieden haben", sagt Dr. Dittmar, "und immer wieder bescheinigen uns die Studierenden: Das Studienangebot an der UNIKIMS sticht heraus, weil es das universitäre Niveau mit Präsenzphasen an Wochenenden, E-Learning und Selbststudium verbindet, die auch in ein anspruchsvolles Berufsleben zu integrieren sind." Dr. Dittmar verweist auf die Rubrik "Absolventenstimmen" auf der Website der UNIKIMS, an denen sich Interessenten, wenn sie Studiengänge verschiedener Hochschulen miteinander veglichen, bei ihrer Entscheidung für die UNIKIMS immer wieder orientierten.



Mehr als 100 Bewerbungen für Online-Studiengang Windenergiesysteme aus der ganzen Welt



Die Studierenden der UNIKIMS kommen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern aus der ganzen Welt. Mit dem international einzigartigen Online-Master-Studiengang für Windenergiesysteme habe die UNIKIMS ein wirklich global nachgefragtes wissenschaftliches Weiterbildungsangebot im Portfolio, sagt Dr. Dittmar. Für den Studiengang gingen allein 2017 über 100 Bewerbungen ein, von denen aber nur ein Teil wegen des hohen Anforderungsniveaus in einem universitären Masterstudiengang berücksichtigt werden konnte.



Neun Masterstudiengänge mit kompakten Präsenzphasen zentral in Kassel



An der UNIKIMS gibt es mittlerweile neun berufsbegleitende Masterstudiengänge. Das komplette Studium kostet - je nach Fach - 3.900 bis 20.000 Euro. Als Stärke werten die Studierenden die Orientierung im praktischen Studienablauf an ihren legitimen Anliegen und Interessen als Berufstätige. Die UNIKIMS verlangt von den Studierenden - je nach Studiengang - die Teilnahme an sechs bis zwölf Präsenzwochenenden im Jahr, die zudem zentral in Kassel stattfinden. Online-Sitzungen erhöhen die Präsenzzeiten ohne Anwesenheitspflicht an der Universität.



Die Universität Kassel bietet bisher diese Masterstudiengänge:



MBA in General Management (Informationsveranstaltung am 07. Juni 2018, www.unikims.de/mbagm)



MBA in Marketing



Master in Coaching, Organisationberatung und Supervision (Informationsveranstaltung am 06. Juni 2018, www.unikims.de/cos)



Master in Public Administration



Master in Bildungsmanagement (Informationsveranstaltung am 08. Juni 2018, www.unikims.de/bm)



Master of Science Industrielles Produktionsmanagement



Master of Sciences ÖPNV und Mobilität (Informationsveranstaltung am 01. Juni 2018, www.unikims.de/oepnv)



Master of Sciences Wind Energy Systems



Master of Science Renewable Energy and Energy Efficiency



Damit ist die Universität Kassel nach Angaben von Dr. Dittmar die einzige Hochschule in Deutschland mit einem solch breiten universitären Angebot für die postgarduale, berufsbegleitende Weiterbildung. Die Studierenden verfügen typischerweise über mindestens einen ersten Hochschulabschluss in einem Fach und wollen ihre Kompetenz auf diesem Gebiet ausbauen oder Kompetenzen in einem anderen Fach hinzugewinnen, um sich in der Arbeitswelt zu entwickeln und neue, verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen zu können.



Klimsa reist als Project Manager um die Welt und studiert berufsbegleitend an der UNIKIMS



Christian Klimsa ist als Project Manager im Global Process Engineering der B. Braun Melsungen AG weltweit für den Bau von deren Fabriken zuständig und qualifizierte sich an der UNIKIMS zum MBA in General Management , "denn ich wollte neben meiner technischen Karriere mehr Verantwortung übernehmen. Dafür ist es wichtig, unter anderem in BWL den Horizont zu erweitern. Das schärft nicht nur das berufliche, sondern auch das persönliche Profil. Denn im Kontakt mit den Kommilitonen aus den anderen Fachrichtungen und Unternehmen lerne ich, ihre Sprache zu sprechen und andere Organisationen zu verstehen."



Bei der Wahl des berufsbegleitenden Studiums ist für Klimsa die UNIKIMS "herausgestochen". Denn die Module des Studiums seien sinnvoll und übersichtlich strukturiert: "Und in der Qualität, in der Auswahl der Professoren und aus den Referenzen war das universitäre Niveau des Angebots herauszulesen. Der Studiengang zeigt viele Qualitätsmerkmale, die ich so nicht erwartet hätte. Er war erst zwei Jahre vor meinem Studienbeginn neu konzipiert worden, und seine Professoren lehren unter anderem auch in St. Gallen oder haben bereits einen eigenen Studiengang aufgebaut. Das zeigt, was man erwarten kann. Da muss man genau hinschauen, auch bei den klassischen Rankings. Die Qualität eines Studiengangs erschließt sich in der tieferen Analyse, nicht nur beim oberflächlichen Betrachten einer Rangfolge."



Das Wissen, das Klimsa im Studium erwarb, "konnte ich sofort anwenden - vom Change Management über Corporate Finance bis zum Marketing. Man lernt unheimlich gut wissenschaftliches Arbeiten und methodisches Vorgehen, und es ist mir wichtig, die anderen in meinen Projekten zu verstehen. Ich bin persönlich gewachsen und spüre Anerkennung".



Leiterin des Steinbeis-Instituts für Ressourcen-Entwicklung: UNIKIMS sticht heraus



Katja Wolter hat nach dem Abitur 1996 Wirtschaftswissenschaften studiert. Dann stellte sie sich immer dringlicher die Frage, ob ein Zusatzstudium oder die Promotion den Weg zu einer Aufgabe öffnen würde, die mehr Erfüllung bringt. Auf der Suche nach der Antwort fand sie ihre neue Aufgabe. Sie machte sich selbständig mit einem eigenen Institut - dem Steinbeis-Institut für Ressourcen-Entwicklung - arbeitete als Trainerin und Dozentin und kam in immer engeren Kontakt mit der Universität in Greifswald. "Die Uni fragte mich, ob ich auch Coaching und Personalentwicklung anbieten würde. Das war schon ein starker Impuls. Ich wusste, dass ich den BWL-Teil definitiv kann, aber für den psychologischen Anteil wollte ich mich auf jeden Fall besser qualifizieren. Dann habe ich mich schlau gemacht, wo man in einem vom DGSV zertifizierten Studiengang einen Masterabschluss auf dem Gebiet der Organisationsentwicklung erreichen kann. Ich schaute mir die Angebote der Unis in Hannover, Bielefeld und Kassel an, und der berufsbegleitende Studiengang der UNIKIMS, in dem es um Organisationsberatung, Supervision und Coaching ging, stach heraus." Katja Wolter konnte das Wissen aus dem Studium sofort anwenden. In einem ihrer Seminare "Projektmanagement für Promovierende" geht es um Fragen wie die Strukturierung des wissenschaftlichen Projektes, um Probleme in der Forschergruppe, um Karriereberatung und um Coaching: "Meine Kenntnisse in Supervision konnte ich unheimlich gut einsetzen". Das Geschäft der selbstständigen Organisationsberaterin hat sich belebt: "Man lernt spannende Leute kennen. Man arbeitet mit Menschen zusammen, die unterschiedliche Stile pflegen, und das Netzwerk wächst."



Andrea Schröder macht mit ihrem Masterthema Karriere



Andrea Schröder bereitet sich auf den nächsten Karriereschritt vor. Bei der Üstra, der Überlandwerke und Straßenbahnen Hannover AG, wechselt sie in die Technische Aufsicht Elektrotechnik. "Das Thema Fahrerassistenzsysteme für Stadtbahnen wird eines meiner neuen Aufgabenfelder sein", blickt die junge Frau mit Zuversicht nach vorn, "und ich werde meine Masterarbeit über das Thema schreiben, um genau dort im Beruf weiterzumachen". Diese Arbeit schreibt Andrea Schröder im berufsbegleitenden Studiengang ÖPNV und Mobilität an der UNIKIMS, denn sie sagt: "Ich wollte nicht irgendeinen Master, sondern einen der passt."



Bevor sich Andrea Schröder für die UNIKIMS entschied, hat sie zwei Studiengänge verglichen. In Braunschweig gab es ein Angebot, das ihr ähnlich dem in Kassel erschien, und beide Städte liegen - gemessen in Reisezeit - ähnlich nah bei Hannover. Der Studiengang in Braunschweig wurde in Vollzeit angeboten, so dass Andrea Schröder nur nachmittags die Vorlesungen hätte besuchen können, jener in Kassel aber in einer Kombination aus Selbststudium, Online-Campus und Präsenzphasen an Wochenenden. Aus dem eigenen Bachelor-Studium wusste Andrea Schröder, dass die Bündelung in den Präsenzphasen am Wochenende die bessere Variante für sie war, "denn alle Abende von 18 bis 22 Uhr mit Lernen zuzubringen nach einem Arbeitstag, das ist auch schwer durchzuhalten". Ob sie das Studium empfehlen könne? "Ja, auf jeden Fall", antwortet Andrea Schröder ohne ein Zögern.



"Das Masterstudium läuft an der UNIKIMS komplett neben dem Beruf"



Christian Sander erlangte den "Master of Public Administration" an der Universität Kassel. In der niedersächsischen Samtgemeinde Uchte wurde er im Alter von 25 Jahren zum hauptamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters befördert. Das war 2008. Dann nahm er 2014 das berufsbegleitende Studium an der UNIKIMS auf, das er 2017 als Master of Public Administration abschloss. Mit dem Studienabschluss qualifizierte sich Sander in der Bewerberauswahl als neuer Finanzdezernent der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo. Das Studium half Sander sogleich im beruflichen Alltag: "Ich habe die Themen aus der Arbeit mit an die Universität gebracht, etwa Fragen des Personal- und des Wissensmanagements, des Change Managements und des Controllings, und ich erhielt eine Antwort, die ich mir selbst erarbeitet hatte." Das Studium trug zu Sanders persönlicher Entwicklung bei. "Man ist schon ein strukturierter Mensch", sagt er über sich und spricht vom "Denken in Etappen". Aber die Auseinandersetzung mit der Theorie im Studium an der UNIKIMS habe ihm geholfen, seine Denkweise noch konsequenter zu strukturieren. Vor allem im Prozess- und Projektmanagement komme ihm das zugute: "Mit Sicherheit hätte ich meine jetzige Position an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe ohne mein Studium in Kassel nicht bekommen."



Über uns: UNIKIMS - universitäre Weiterbildung für Führungskräfte im Beruf



Akademiker im Beruf bringen Erfahrungen aus einem ersten Studium mit und haben spezielle Erwartungen an ein weiteres Studium. Denn sie wollen den Anforderungen im Beruf, in Familie und Partnerschaft gerecht werden und sich zugleich persönlich und beruflich weiterentwickeln. Sie wollen konzentriert und kompakt neben den Herausforderungen des Alltags studieren und fordern ein Maximum an Inhalten ein. Sie wollen nichts geschenkt haben und sie bekommen nichts geschenkt.



Die Weiterbildung steht gleichberechtigt neben Forschung und Lehre



Die Universität Kassel, die als Reformhochschule in den neunzehnhundertsiebziger Jahren entstand und in einer der ältesten Ingenieurschulen Deutschlands wurzelt, hat seit jeher diese Gruppe von leistungsstarken Berufstätigen im Blick und sieht deshalb die praxisorientierte wissenschaftliche Qualifikation als ihre Aufgabe. Die lebensbegleitende Wissenschaftliche Weiterbildung des Einzelnen ist für sie eine gleichberechtigte Aufgabe neben dem klassischen Aufgabenpaar von Forschung und Lehre. Die Universität folgt damit Beispiel gebend dem Auftrag zur Weiterbildung, der im Hessischen Hochschulgesetz verankert ist. 2005 gründete sie die UNIKIMS GmbH. In dieser ging die KIMS auf, die zuvor aus der hessischen Wirtschaft heraus gegründet worden war.



Die Universität sichert die Wissenschaft, die UNIKIMS organisiert das Studium



Die UNIKIMS und die Universität teilen sich die Aufgaben. Die Universität entwickelt Studienangebote für die berufsbegleitende Weiterbildung und sichert nach den Maßstäben einer Hochschule deren Wissenschaftlichkeit, Unabhängigkeit, Freiheit und Qualität. Die Konzeptionierung und Durchführung der Weiterbildung in wissenschaftlicher Qualität obliegt allein den Fachbereichen der Universität. Die UNIKIMS GmbH ist von diesen getrennt. Die eigenständige UNIKIMS wiederum organisiert den technischen Ablauf des einzelnen Studiengangs, seine Finanzierung, das Marketing, und die Betreuung der Studierenden im Studienablauf. Die UNIKIMS kann damit in der Organisation und im Ablauf auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe eingehen, die leistungsorientiert ist, und deshalb ein inhaltlich anspruchsvolles Niveau sowie eine möglichst kundenorientierte, Zeit sparende und effektive Organisation der Abläufe erwartet. Die Rechtsform der GmbH für die UNIKIMS sichert einerseits die Unabhängigkeit der Forschung und Lehre an der Universität Kassel und erlaubt anderseits deren Ausbau und Ausweitung im Dienst einer lebenslangen wissenschaftlichen Weiterbildung durch die UNIKIMS.



