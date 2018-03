Bad Marienberg - Der Vorstand der Sixt SE (ISIN DE0007231326/ WKN 723132) beabsichtigt, der kommenden Hauptversammlung der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 1,95 Euro je Stammaktie und 1,97 Euro je Vorzugsaktie sowie zusätzlich eine Sonderdividende in Höhe von jeweils 2,05 Euro je Aktie für beide Aktiengattungen vorzuschlagen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

