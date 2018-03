Es ist kein Aprilscherz: Trotz 1,2 Milliarden Euro Jahresverlust plant der Musik-Streamingdienste Spotify für Anfang April 2018 seinen Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE), so Bloomberg. Das schwedische Start-up strebt aber keinen konventionellen Börsengang, sondern eine Direktplazierung, an. Bereits in der ersten Aprilwoche 2018 plant der Musik-Streamingdienst Spotify ...

