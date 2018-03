Unterföhring (ots) - Spitzenquote: "Abenteuer Leben am Sonntag", moderiert von Tommy Scheel, erreichte am Sonntagabend hervorragende 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das ist der beste Wert für das kabel eins-Magazin seit Oktober 2016.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 12.03.2018 (vorläufig gewichtet: 11.03.2018)



