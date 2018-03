Baierbrunn (ots) -



Gold für die Apotheken Umschau: Mit 8,80 Mio. (Januar) und 8,88 Mio. (Februar) Unique Usern* erzielt apotheken-umschau.de in den beiden ersten Monaten 2018 ihren bislang höchsten Wert in der Reichweiten-Messung der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF). Damit steht die Website klar auf Platz 1 der deutschen Gesundheitsportale und auf Platz 31 aller bei AGOF gelisteten Portale.



Ebenso positiv zeigt sich die Entwicklung bei den IVW-Zahlen: Hier zählt apotheken-umschau.de zum Jahresanfang mehr als 17 Millionen Visits** pro Monat und liegt damit 2,3 bzw. 3,3 Millionen Visits über dem Wert der beiden Vorjahresmonate. Weiteres Highlight: Die mobilen Zugriffe vermelden ein Allzeithoch von 11,5 Millionen Visits.



Wie apotheken-umschau.de Platz 1 der deutschen Gesundheitsportale wurde, erklärt CEO Andreas Arntzen: "Wir bieten auf apotheken-umschau.de den Menschen genau die Gesundheitsinformationen, die sie suchen - in der richtigen Dosierung und Darreichungsform." apotheken-umschau.de hat ihre Pole-Position im Januar und Februar ausgebaut. Im Februar lag apotheken-umschau.de sogar 5,1 Millionen Visits vor dem zweitplatzierten Gesundheitsportal.



Die Marke Apotheken Umschau steht für seriöse Inhalte und allumfassende Information, deren Grundlage eine gründliche und intensive Recherche ist. Dabei beruft sich die Redaktion auf medizinische Leitlinien und aktuelle Studienergebnisse; aufwendig gestaltete Infografiken helfen, komplexe medizinische Sachverhalte zu verstehen. Oberstes Ziel ist, den größtmöglichen Nutzwert für die Leser zu schaffen.



*AGOF daily digital facts 1/2018 und 2/2018, Digitales Gesamtangebot 10+ ** Januar: 17.532.698 Visits**, Februar: 17.332.644 Visits**, IVW 1/2018 und IVW 2/2018



Über den Wort & Bild Verlag



Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und Online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die kompetente Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (9.152.991 mtl. verkaufte Exemplare*), Baby und Familie (683.842 mtl. verk. Ex.), Diabetes Ratgeber (1.189.392 mtl. verk. Ex.*), Senioren Ratgeber (1.729.650 mtl. verk. Ex.*), Ärztlicher Ratgeber (250.140 3x jährlich verbreitete Ex.*), medizini (1.382.125 mtl. verk. Ex.*) und das HausArzt-PatientenMagazin (413.150 4x jährlich verk. Ex.*). Ebenso verantwortungsvollen und zuverlässigen Gesundheitsjournalismus praktiziert der Verlag in all seinen Online-Angeboten wie beispielsweise dem Gesundheitsportal apotheken-umschau.de, seinem E-Learning-Tool meine gesundheitsakademie.de sowie den Apothekenkunden-Apps. *IVW 4/2017



