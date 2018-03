Ergebnisse der globalen Studie liefern Einblicke in die weltweite Wahrnehmung bezüglich der Risiken des Rauchens sowie der Hemmnisse, Motivationen und optimierten Lösungen, um mit dem Rauchen aufzuhören

Weltweite Pressekonferenz per Live-Webcast am 19. März um 15:00 Uhr MEZ

Medien aus aller Welt sind zur Teilnahme an der Pressekonferenz eingeladen, auf der die Ergebnisse der State of Smoking Survey 2018 vorgestellt werden. Diese von der Foundation for a Smoke-Free World in Auftrag gegebene Studie zielt darauf ab, die Gründe für das Rauchen, die Motivationen von Rauchern, mit dem Rauchen aufzuhören, und die Schwierigkeiten bei diesem Vorhaben besser zu verstehen. Es sollen auch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Rauchern in aller Welt erforscht werden, um die Entwicklung besserer Konzepte zur Senkung der Gefahren des Tabakgenusses und zur Raucherentwöhnung in verschiedenen Kulturen und unter unterschiedlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten zu unterstützen.

Das internationale Forschungsinstitut Kantar führte qualitative und quantitative Interviews mit 17.421 Rauchern, ehemaligen Rauchern und Nichtrauchern in Brasilien, Frankreich, Griechenland, Indien, Israel, Japan, Libanon, Malawi, Neuseeland, Russland, Südafrika, Großbritannien und den USA durch. Die Ergebnisse der Umfrage werden am 19. März 2018 um 15:00 Uhr MEZ per Live-Webcast vorgestellt. Vertreter der Medien erhalten die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es weltweit eine Milliarde Raucher und jährlich 7,2 Millionen durch Rauchen bedingte Todesfälle. Die Stiftung ermittelt die wichtigsten Gründe, weshalb Menschen rauchen, und die größten Hindernisse dafür, mit dem Rauchen aufzuhören. Dadurch möchte die Stiftung innovative Konzepte für die Raucherentwöhnung und für die Entwicklung von Produkten fördern, welche die Gefahren des Tabakgenusses senken. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass sich die durch das Rauchen bedingten Gesundheitsschäden und Todesfälle weltweit schneller und effektiver reduzieren lassen.

WER: Die Umfrageergebnisse werden von Dr. Derek Yach, dem Präsidenten der Foundation for a Smoke-Free World, vorgestellt. Ein internationales Expertengremium wird die Ergebnisse kurz erörtern; danach haben Medienvertreter Gelegenheit, Fragen zu stellen. WAS: Vorstellung der Ergebnisse der weltweiten State of Smoking Survey 2018 WANN: 19. März 2018, 15:00 Uhr MEZ WO: Bitte klicken Sie auf diesen Link, um am Live-Webcast teilzunehmen: www.zoom.us/j/369173155 TEL.: USA: Tel. 669-900-6833, Konferenz-ID: 369173155# oder Tel. 408-638-0968, ID: 369173155#

HINWEIS: Das Tonsignal des Webcast steht über den Computer bereit. Falls Sie lieber per Telefon zuhören möchten, finden Sie eine Liste mit internationalen Einwahlnummern unter: http://bit.ly/StateOfSmokingPhone

