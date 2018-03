FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Hoffnung auf einen erfolgreichen Börsengang der Vemögensverwaltungstochter DWS hat den Aktien der Deutschen Bank am Montag Rückenwind verliehen. Die Papiere stiegen um 1,33 Prozent auf 13,212 Euro.

Die Deutsche Bank will zunächst 40 Millionen Aktien oder 20 Prozent der DWS an den Markt bringen. Der Preis soll sich in einer Spanne von 30 bis 36 Euro je Aktie bewegen. Im besten Fall wird die Transaktion dem Finanzkonzern damit 1,8 Milliarden Euro in die Kasse spülen. Erster Handelstag soll der 23. März 2018 sein. Für Bankchef John Cryan ist der Börsengang ein wichtiges Etappenziel bei der Neuaufstellung des verlustreichen Geldhauses.

Die Papiere der Deutschen Bank waren zuletzt deutlich unter Druck geraten. Im Februar waren sie bei 12,37 Euro auf den tiefsten Stand seit Ende 2016 gefallen. Neben einem insgesamt getrübten Marktumfeld hatten schwache Geschäftszahlen für 2017 die Aktien belastet. Der Konzern hatte den dritten Jahresverlust in Folge geschrieben und die Anleger auf 2018 vertröstet./mis/fba

