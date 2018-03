Die vorläufigen CME Group Daten zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Freitag um fast 3.1K Kontrakte zulegte, während das Ergebnis am Donnerstag 198.581 Kontrakte betrug. Das Volumen legte um fast 3K Kontrakte zu, während es sich um den dritten Anstieg in Folge handelt. GBP/USD stark unterstützt bei 1,3770 Das Cable ist heute ...

