Frankfurt - Der Euro hat am Montag gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2330 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Zum Franken tritt der Euro dagegen bei 1,1700 CHF auf der Stelle. Der US-Dollar pendelt zum Franken weiter um die 0,95er Marke und kostet zuletzt 0,9491 CHF.

Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. In der Eurozone und in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...