Macquarie hat Eon nach einer Grundsatzeinigung mit dem Konkurrenten RWE über die Übernahme und Aufspaltung der RWE-Ökostromtochter Innogy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Auch wenn er nun Innogy ebenfalls auf "Outperform" hochgestuft habe, bevorzuge er die Aktien von Eon und RWE, schrieb Analyst Peter Crampton in einer ersten Reaktion am Montag. Der Grund liege vor allem in deren besser abgesichterter Aktienrendite. Innogys Zerschlagung sei zudem sehr positiv für Eon und dürfte ab 2020 - ohne Synergien - mit etwa 9 Prozent durchschnittlich zum Ergebnis und Dividende je Aktie beitragen./ck/das Datum der Analyse: 12.03.2018

ISIN: DE000ENAG999