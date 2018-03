Wien - In den nächsten Tagen stehen zahlreiche relevante US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Aus Sicht der meisten Marktteilnehmer die wichtigste Veröffentlichung dürften die Verbraucherpreiszahlen (Di.) für Februar sein.

