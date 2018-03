FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.03.2018 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 265 (245) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 570 (550) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS AVEVA GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1260 (1360) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS SIG PRICE TARGET TO 140 PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ASOS PRICE TARGET TO 7050 (5725) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1836 (1803) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES IWG PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS JUST EAT TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 630 (830) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 390 (380) PENCE - 'HOLD' - FTSE-INDIKATION +0.05% TO 7228 (CLOSE: 7224.51) POINTS BY IG - FTSE-INDIKATION +0.35% TO 7250 (CLOSE: 7224.51) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES EVRAZ PRICE TARGET TO 470 (430) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VIRGIN MONEY TO 'HOLD' ('BUY') - JPMORGAN CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 580 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 293 (339) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS WPP PRICE TARGET TO 1500 (1800) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 3600 (3300) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES CAIRN ENERGY TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - NUMIS RAISES INMARSAT TO 'HOLD' ('SELL')



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob