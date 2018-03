Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für RWE nach der Grundsatzeinigung mit Eon über die Übernahme und Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy auf "Halten" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die Zustimmung der kommunalen Aktionäre und der Arbeitnehmervertreter von RWE seien wohl die höchste Hürde, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. RWE wäre künftig stark auf die Bereiche Stromerzeugung und Energiehandel fokussiert. Dafür fehle es am bisher bei Innogy liegenden Stabilisierungselement des Netzgeschäfts./ag/das Datum der Analyse: 12.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0026 2018-03-12/11:34

ISIN: DE0007037129