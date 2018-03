Wien - Angesichts der Datenebbe bleiben in den kommenden Tagen wohl die geplanten US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium ein wesentliches Marktthema, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die ökonomische Relevanz dieser Maßnahme sei zwar vernachlässigbar. Allerdings sei diese in einem breiteren Kontext der politischen Agenda von US-Präsident Trump zu bewerten.

Den vollständigen Artikel lesen ...