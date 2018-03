Ein erfreulicher Arbeitsmarktbericht aus den USA gab den Aktienmärkten am letzten Handelstag der Woche Auftrieb. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft ist um 313.000 zum Vormonat geklettert. Das unterstreicht einmal mehr die sehr gute Verfassung des amerikanischen Arbeitsmarktes. ... The post US-Jobdaten schieben Aktienmärkte an appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...