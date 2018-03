Für die Märkte China und USA kann Audi im Februar glänzende Absatzzahlen vorweisen. In Europa muss der Autobauer einen Dämpfer hinnehmen.

Dank wachsender Nachfrage in China und den USA hat Audi im Februar 4,6 Prozent mehr Autos verkauft als vor einem Jahr. Besonders gefragt seien die SUV-Modelle Q2 und Q5. Solche Großraumlimousinen machten inzwischen 37 Prozent des Absatzes aus, teilte Audi am Montag in Ingolstadt mit.

Weltweit verkaufte ...

