Paris - Starke Vorgaben der Börsen aus Übersee haben am Montag Europas wichtigsten Aktienmärkten Auftrieb gegeben. Der sehr positive Arbeitsmarktbericht aus den USA wirkte weiter nach. Hinzu kamen kräftige Kursgewinne der Versorgerbranche, nachdem am Wochenende die geplante Übernahme und Zerschlagung des Ökostromkonzerns Innogy durch die Mutter RWE und den Rivalen Eon bekannt geworden war. Negative Themen wie der Handelskonflikt mit den USA um Strafzölle auf Stahl und Aluminium rückten hingegen wieder etwas in den Hintergrund.

Der EuroStoxx 50 gewann am späteren Vormittag 0,41 Prozent auf 3434,63 Punkte. Damit baute der Leitindex der Eurozone sein Wochenplus von knapp 3 Prozent weiter aus. Der französische CAC-40 stieg am Montag zuletzt um 0,20 Prozent auf 5284,86 Punkte. Der britische FTSE 100 hielt sich mit plus 0,01 Prozent auf 7224,96 Zähler ...

