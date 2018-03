Stäfa - Der Sensorenhersteller Sensirion hat die Details zu seinem angestrebten Börsengang bekanntgegeben und den Emissionsprospekt veröffentlicht. Das Unternehmen mit Sitz in Stäfa will am 22. März beim IPO rund 9,33 Mio Aktien an die Börse bringen. Die Preisspanne wird auf 28 bis 36 CHF festgelegt.

Das Basisangebot besteht aus 6,15 Mio Aktien des Mehrheitsaktionärs Gottlieb Knoch sowie zusätzlich rund 1,96 Mio neu ausgegebenen Aktien. Der Bruttoerlös aus den neuen Aktien wird mit 55 Mio CHF erwartet.

Das Bookbuilding beginnt am heutigen 12. März und läuft bis zum 21. März. Den federführenden Banken wurde zudem eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 1,22 Mio Aktien eingeräumt, wie es in einer Medienmitteilung am Montag heisst. Bei vollständiger Ausübung hätte der Börsengang somit ein Volumen von 261 Mio bis 318 Mio CHF und eine Marktkapitalisierung von 438 bis 545 Mio.

Pool von Ankeraktionären - inklusive der Gründer

Sensirion wird derzeit gemeinsam von Gottlieb Knoch (55,5% des Aktienkapitals) und den Gründern Moritz Lechner und Felix Mayer (zusammen 14,0%) kontrolliert. Mitarbeitende von Sensirion halten 8,5%. Die Gründer werden im Rahmen des IPO keine Aktien verkaufen und auch nach dem Börsengang als starke und unabhängige Ankeraktionäre vollständig in Sensirion investiert bleiben, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung.

Die Aktionärsstruktur wird aus einem stabilen Pool von Ankeraktionären inklusive der Gründer bestehen, die zusammen 33,2% des Aktienkapitals halten werden. Dies unter der Annahme, dass die im Rahmen des Börsengangs verkauften Aktien in der Mitte der Preisspanne platziert werden. Die weiteren Ankeraktionäre sind 7-Industries und EGS Beteiligungen AG. Aus den angebotenen Aktien ...

