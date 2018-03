Von Christian Grimm

ESSEN (Dow Jones)--Im Streit mit dem Wettbewerber RWE hat der Stromkonzern Uniper vor Gericht einen Erfolg erzielt. Wie das Landgericht Essen urteilte, muss RWE den Düsseldorfern Strom aus dem Kraftwerk Datteln zu hohen Preisen abkaufen. "Dieser Vertrag bleibt erhalten. Er ist nicht wirksam gekündigt durch RWE", erklärte ein Gerichtssprecher auf Nachfrage.

Uniper und RWE streiten sich juristisch um 2005 und 2006 vereinbarte Stromlieferungen aus dem Großkraftwerk Datteln, das Uniper nach jahrelangen Verzögerungen Ende 2018 endlich ans Netz nehmen will. In den vergangenen Jahren ist der Strompreis allerdings deutlich gefallen, so dass RWE die Energie nicht mehr zu den damals vereinbarten Konditionen abnehmen will. Uniper beharrt hingegen auf der Einhaltung der Verträge, die für den gewinnbringenden Betrieb des Kraftwerks wichtig sind.

Laut Landgericht war auch eine Klage RWEs auf Anpassung der Lieferbedingungen unwirksam. Die Essener können nun vor dem Oberlandesgericht Hamm in Berufung gehen. Der Versorger war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Das mit Steinkohle befeuerte Kraftwerk im nördlichen Ruhrgebiet sollte ursprünglich bereits im Jahr 2011 Strom liefern. Mit Kosten von bisher 1,2 Milliarden Euro ist es die größte Investition Unipers. Die für das Schlussquartal geplante Inbetriebnahme könnte sich weiter verzögern. Aktuell müssen 35.000 Schweißnähte im Kessel überprüft werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJGG/chg/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2018 06:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.