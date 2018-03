Genf / Singapur - Südkoreanische Aktien zählen zu den günstigsten in Asien. Trumps angekündigte Zölle von 25 % auf Importstahl würden südkoreanische Stahlproduzenten beeinträchtigen, das Land war im Jahr 2017 der drittgrösste ausländische Stahllieferant der USA. Die hohen Zölle - möglicherweise bis zu 50 % - auf grosse Waschmaschinen betreffen direkt koreanischen Hersteller wie Samsung und LG. Wir sehen trotzdem attraktive Anlagemöglichkeiten.

Die vor Kurzem zu Ende gegangenen Olympischen Winterspiele in Pyeongchang waren sicherlich ereignisreich. Die Athleten mussten sich nicht nur gegenseitig bekämpfen, sondern auch die harten Aussenbedingungen in den kältesten Spielen der letzten beiden Jahrzehnte überstehen. Stürmische Winde auf den Pisten verursachten bei einigen Wettstreitern Verletzungen und sorgten für Verschiebungen alpiner Wettbewerbe. Doch wieder einmal erwies sich der menschliche Kampfgeist als siegreich, und es erhoben sich neue Heldinnen und Helden, zu denen die nächste Generation aufblicken kann.

Auch im Hinblick auf die Geschehnisse am Rande der Spiele erwies sich die Olympiade als ereignisreich, denn die komplizierte Dynamik rund um die koreanische Halbinsel nahm eine überraschende Wendung, als sich Nordkorea zur Entsendung einer Delegation entschied. Angeführt durch Kim Jong-uns Schwester Kim Yo-jong und 200 Cheerleader wurde das nordkoreanische Team in einem Versuch der Friedensförderung herzlich durch den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in begrüsst. Die nachlassenden Spannungen zwischen dem Norden und dem Süden wurden in den symbolischen Einheitsbekundungen offensichtlich, als die koreanischen Teams zusammen in der Eröffnungszeremonie aufliefen und ein gemeinsames Eishockeyteam der Frauen aufstellten.

Die südkoreanischen Verbündeten USA und Japan beäugten die nordkoreanischen Annäherungsversuche jedoch argwöhnisch. Sie waren der Meinung, dass der Norden versucht, den starken Versöhnungswunsch Südkoreas auszunutzen und einen Keil zwischen die Verbündeten zu treiben. Der ebenfalls bei den Spielen anwesende US-Vizepräsident Mike Pence bereitete Frau Kim einen kühlen Empfang und stand nicht auf, als das vereinte koreanische Team während der Eröffnungsfeier einmarschierte. Seine späteren Äusserungen gegenüber den US-Medien untermauerten die Position der USA, eine harte Verhandlungsposition gegenüber Nordkorea beizubehalten und Kompromisse bei den Sanktionen nicht zu gestatten, solange Nordkorea keiner Abrüstung seines ...

