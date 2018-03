Bad Marienberg - China baut den Vorsprung in der Elektromobilität aus, so McKinsey & Company in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Mit über 600.000 verkauften Elektroautos (plus 72%) wurde 2017 weltweit fast jedes zweite E-Auto im Reich der Mitte zugelassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...