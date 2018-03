Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Adidas von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 170 Euro angehoben. Die Herzogenauracher hätten sich selbst neu erfunden, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis habe sich verbessert. Der Experte legt seinem Bewertungsmodell nun die Schätzungen für 2019 zugrunde. Er bleibt aber vorsichtig was die Nachhaltigkeit des Umsatzwachstums betrifft./ag/mis Datum der Analyse: 12.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0031 2018-03-12/12:06

ISIN: DE000A1EWWW0