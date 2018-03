Flörsheim am Main (ots) -



Seit 1898 im Dienste der Gesundheit - diesem Motto hat sich HENNIG ARZNEIMITTEL verschrieben und es ist heute noch genauso aktuell wie vor 120 Jahren. Anlässlich unseres Firmenjubiläums veranstalten wir eine Pressekonferenz, zu der wir Sie recht herzlich an unseren Unternehmensstandort nach Flörsheim einladen:



Datum: Dienstag, 10. April 2018 Uhrzeit: 13:00 Uhr - 16:30 Uhr Ort: Liebigstraße 1-2, Flörsheim am Main



Kernkompetenz Schwindel, innovative Neueinführungen zur Selbstmedikation, Produktion Made in Germany und wichtiger Arbeitgeber in der Region - das sind nur einige Aspekte, die HENNIG ARZNEIMITTEL zu einem erfolgreichen und bedeutenden mittelständischen Pharmaunternehmen machen. Freuen Sie sich auf renommierte Referenten aus Wissenschaft, Praxis und Politik, die Ihnen die verschiedenen Facetten näherbringen. Erfahren Sie unter anderem anhand der Weltraumforschung, welche Bedeutung das Gleichgewichtssystem für den Menschen hat. Prof. Dr. med. Hans Scherer von der Charité Berlin wird Ihnen hierzu spannende Einblicke liefern. Aus der Landeshauptstadt Wiesbaden dürfen wir Herrn Staatsminister Axel Wintermeyer begrüßen. Er geht auf die wichtige Bedeutung des Mittelstandes für die deutsche Wirtschaft und als Arbeitgeber ein. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, bei einer Werksführung exklusiv hinter die Kulissen eines herstellenden Pharmaunternehmens mit modernsten Produktionsanlagen zu blicken.



Programm



Begrüßung: Dr. Tom Waldmüller, Leiter Marketing Rx HENNIG ARZNEIMITTEL



120 Jahre Familienunternehmen im Dienste der Gesundheit: Dr. med. Kai Schleenhain, Geschäftsführer und Inhaber HENNIG ARZNEIMITTEL



HENNIG und der 6. Sinn - Ein Exkurs über das Gleichgewicht: Prof. Dr. med. Hans Scherer, emeritierter Direktor der HNO-Kliniken an der Charité Berlin



Schwindel - eine relevante Todesursache vor allem im Alter: Dr. med. Frank Waldfahrer, Oberarzt an der HNO-Klinik der Universitätsklinik Erlangen



Warum es die Apotheke auch 2084 noch gibt und geben muss: Peter Ditzel, Herausgeber Deutsche Apotheker Zeitung



Hessen - Apotheke Europas? Standortfaktoren für den pharmazeutischen Mittelstand: Axel Wintermeyer, Staatsminister und Chef der Hessischen Staatskanzlei



Führung durch die Produktion "Made in Germany": Dr. Jan Christoph Grewe und Team, Technischer Leiter HENNIG ARZNEIMITTEL



Anschließend besteht die Möglichkeit für Einzelinterviews.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! Bitte melden Sie sich an unter: susanne.sonntag@hennig-am.de



Ansprechpartner: Dr. Tom Waldmüller Susanne Sonntag Telefon 06145/508-338 Fax 06145/508-318 E-Mail susanne.sonntag@hennig-am.de