Hamburg (ots) - Dornbracht, einer der renommiertesten Hersteller von Premium-Designarmaturen und Accessoires für Bad, Spa und Küche, kooperiert jetzt noch enger mit SCHÖNER WOHNEN. Ab sofort zeigt der Händlerkompass auf http://schoener-wohnen.de/haendlerkompass die Adressen der Besten Badstudios in Deutschland und Österreich.



Seit Februar 2018 sind die besten der von Dornbracht jährlich prämierten Badstudios in der Händlersuche auf schoener-wohnen.de zu finden. Ziel der Kooperation ist es, den Nutzern einen Überblick über die Besten Badstudios zu geben und sie für ihre Badplanung zu inspirieren. Über den SCHÖNER WOHNEN-Händlerkompass, eine interaktive Karte, können interessierte Nutzer ein Badstudio in Ihrer Nähe finden.



Beste-Badstudios.de ist eine unabhängige Empfehlungsplattform, die nach gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (Fraunhofer-IML) definierten Kriterien die besten Bad-Ausstellungen und -Planer in Deutschland und Österreich präsentiert. Die Auswahl der Besten Badstudios erfolgt jährlich neu. Wichtig sind etwa die Qualität der Badausstellungen, das Produktsortiment, der Kundenservice, die Kompetenz der Badberater sowie die Vernetzung mit regionalen Handwerkspartnern. Dornbracht betreibt und kuratiert die Webseite beste-badstudios.de.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dornbracht einen traditionsreichen und renommierten Hersteller für hochwertige Badarmaturen als Partner gewinnen konnten. Unsere User profitieren so bei der Planung ihrer Bäder von der hohen Qualität und großen Erfahrung der Besten Badstudios und können die für sie beste Lösung finden", erklärt Andrea Fischer, Geschäftsführerin G+J LIVING Digital GmbH. "Badinteressierte Endkunden können sich auf kreative und fachlich hochqualifizierte Anbieter freuen, die bei der Badgestaltung zu den Besten der Besten gehören", ergänzt Dieter Kraus, Vertriebsleiter Deutschland und Österreich bei Dornbracht.



Über Dornbracht



Die Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Iserlohn ist ein international agierender, familiengeführter Hersteller hochwertiger Design-Armaturen und -Accessoires für Bad/Spa und Küche. Der Dornbracht Marken-Claim "Culturing Life" greift die langjährige Auseinandersetzung mit diesen Lebensräumen auf und erweitert das Fundament aus Design- und Wasserkompetenz: Technologischer Fortschritt im Sinne von Vernetzbarkeit und Komfort sowie Prävention im Sinne von Gesundheit und Wohlbefinden prägen die Markenausrichtung und Produktentwicklung der Zukunft. So gestaltet - kultiviert - Dornbracht das Leben immer wieder neu. Das langjährige Kulturengagement im Rahmen der Culture Projects liefert Dornbracht dafür kontinuierlich neue Impulse und treibt die Innovations- und Technologieführerschaft in Bad und Küche voran.



Über den SCHÖNER WOHNEN-Händlerkompass



Der SCHÖNER WOHNEN-Händlerkompass ist eine führende Plattform für Wohnen und Einrichten in Deutschland und bietet viele tausend Wohnideen, Einrichtungstipps und Produkte. Nutzer finden mit Hilfe einer Deutschland-Karte oder über die Fachhändler-Suche zahlreiche professionelle Händler für Badezimmer-Einrichtungen und -Accessoires.



www.schoener-wohnen.de/haendlerkompass



