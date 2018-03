Mannheim (ots) - In der Bundesrepublik werden jährlich rund 200.000 Einbruchdiebstähle gemeldet. Die Wohnungen werden nicht nur ausgeräumt, sondern auch durch Vandalismus beschädigt. Den Wohnungseigentümer erwartet ein hoher finanzieller Schaden. Die frisch überarbeitete Hausratversicherung der INTER Versicherungsgruppe übernimmt die Kosten für das gestohlene und zerstörte Inventar nach einem Einbruch - und ab sofort auch nach weiteren unvorhersehbaren, plötzlichen Ereignissen.



Ob Wasserschaden, Diebstahl oder Brand: Die neue Hausratversicherung der INTER springt im Fall der Fälle ein. Eine besondere Neuerung des Premium-Tarifs ist der All-Gefahren-Schutzbrief. Er schützt die Versicherten vor allem gegen plötzliche und unvorhergesehene Ereignisse. So kommt die INTER beispielsweise für den Schaden auf, der entsteht, wenn z. B. ein Weinregal aus unerklärlichen Gründen zusammen bricht. Und das, obwohl es richtig befestigt gewesen war. Der All-Gefahren-Schutzbrief der INTER greift außerdem auch bei Schäden, die durch einen Kurzschluss oder Stromschwankungen sowie bei einem Transportmittelunfall entstehen. Damit bleibt fast nichts mehr unversichert.



Eine weitere Besonderheit des verbesserten Premium-Produktes ist der Notfall-Schutzbrief. Ab sofort ist die INTER für ihre Kunden damit nicht nur im Versicherungsfall da. Sie vermittelt auch rund um die Uhr den passenden Helfer und übernimmt die Kosten. Zum Beispiel für:



- Schlüsselnotdienst - Heizungsnotdienst - Sanitärnotdienst - Elektronotdienst - Schädlingsbekämpfung - Haustier-Unterbringung - 48 Stunden Kinder-Betreuung



