Hochtief und Vinci haben den Zuschlag für den Bau einer Metro-Linie erhalten. Der Auftrag hat ein Volumen von 460 Millionen Euro.

Hochtief und der französische Baukonzern Vinci haben gemeinsam einen Auftrag in Dänemark an Land gezogen. Beide Unternehmen würden in Kopenhagen eine 4,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...