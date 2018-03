Baden-Baden (ots) - Sie brach zahlreiche Tabus und revolutionierte die Themen Sex und Erotik in der Öffentlichkeit: die 2016 verstorbene Moderatorin Erika Berger. United Charity, Europas größtes Auktionsportal für Kinder in Not, hat nun die einzigartige Möglichkeit, ein ganz besonderes Andenken an die legendäre Sex-Expertin zu versteigern: eines der Kultsofas, auf denen sie ihre RTL-Sendung "Eine Chance für die Liebe" moderierte und auf denen sie durch die Beantwortung pikanter Fragen Sex-Geschichte schrieb.



Die Versteigerung der lila Samt-Couch unter www.unitedcharity.de läuft noch bis zum 9. April und kommt ohne Abzug einem guten Zweck zugute: United Charity leitet den Erlös an den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg weiter, um damit den Neubau des Elternhauses zu unterstützen. Dieses wird an die neue Kinderkrebsklinik angrenzen, damit die Familien möglichst nah bei den erkrankten Kindern sein können.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,3 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



