Globale Aktienmärkte optimistischer nach positivem US-Arbeitsmarktbericht DAX® (DE30 in der xStation 5) startet die neue Handelswoche mit einem bullischen Gap Versorger gewinnen nach Innogy-Deal an Wert

Zusammenfassung:Nach der großartigen Wall Street-Sitzung am Freitag starteten die asiatischen Aktienmärkte die neue Handelswoche in optimistischer Stimmung. Erinnern wir uns daran, dass die US-Aktien am Ende der letzten Wochen nach dem hervorragenden US-Arbeitsmarktbericht kräftig gestiegen sind. Angesichts des Optimismus in den USA und der nachlassenden Besorgnis über einen möglichen Handelskrieg stieg der japanische Nikkei (JAP225) um 1,65% und der australische S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,55%. Erneut übertrafen die chinesischen Aktien ihre Pendants der Region, wobei der Hang Seng CE (CHNComp) sogar 2,14% zulegte. Aufgrund der allgemein guten Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten haben auch in Europa die wichtigsten Indizes zu Beginn der neuen Handelswoche höher eröffnet. Alle 19 Sektoren des STOXX Europe 600 verbuchten bei der Eröffnung Gewinne. Die Versorger- und Automobilwerte sind hierbei die größten Gewinner. Wenn man sich die europäische Politik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...