Anleihen-Rückzahlung! Die Seidensticker-Gruppe hat heute planmäßig ihre Unternehmensanleihe 2012/18 (ISIN DE000A1K0SE5) in der Gesamthöhe von 30 Millionen Euro zurückgezahlt. Zum Stichtag 12. März 2018 erfolgte zudem die letzte Zinszahlung in Höhe von 7,25% an die Anleihegläubiger. Damit verabschiedet sich das Bielefelder Traditionsunternehmen, das sich nach eigenen Angaben bewusst gegen eine Refinanzierung durch eine Folgeanleihe entschieden hat, vorerst vom KMU-Anleihen-Markt.

