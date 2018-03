Berlin/Köln, 12.März 2018 (ots) -



- BAMSCHOOL öffnet im Frühjahr 2018 im Mediapark in Köln - Studio71 fungiert als Partner für Vermarktung und Kommunikation



Mit über 4,5 Millionen YouTube-Abonnenten auf seinem Hauptkanal "Julien Bam", über 3,7 Millionen Instagram Abonnenten und über 1,7 Millionen Twitter Followern gehört Julien Bam zu den einflussreichsten Social-Media-Stars im deutschsprachigen Raum. Jetzt verwirklicht sich das Multitalent einen langjährigen Traum und eröffnet im Kölner Mediapark mit der BAMSCHOOL seine eigene Tanzschule.



Julien Bam ist begeistert: "Tanzen spielt in meinem Leben eine zentrale Rolle und ist für mich seit jeher Ausdrucksform, Katalysator und Lebensphilosophie zugleich. Diese Erfahrungen möchte ich nun mit Kindern und Jugendlichen teilen und ihnen mit der BAMSCHOOL zu einem einzigartigen Zufluchtsort verhelfen. Ich hoffe, dass ich ihnen dadurch möglichst viel von mir weitergeben und bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Stärkung ihrer Willenskraft helfen kann." Ein Ankündigungsvideo von Julien Bam findet sich unter https://www.youtube.com/watch?v=oeNpov9BaqI Der 29-jährige Creator und seine Managerin Annika Schulz haben gemeinsam mit Geschäftsführerin Birsen Kasapoglu und seinem ehemaligen Tanz-Coach Reagan Dikilu alias Sugar Rae ein Programm erarbeitet, in dem Breakdance, Hip-Hop und Urban Dance eine zentrale Rolle spielen. Kinder und Jugendliche sollen dazu angeregt werden, sich aktiv in Gruppen einzugliedern und mehr Bewegung in ihr Leben zu bringen.



Annika Schulz, Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der BAMSCHOOL, sagt über das Konzept: "Beim Breakdance geht es um Ehrgeiz und die gegenseitige Motivation untereinander. Das gemeinsame Training, die Crew, die Liebe zur Musik und die Perspektive, sich durch intensives Training und entschlossene Arbeit zu verbessern, geben den Jugendlichen Rückhalt und Antrieb. Wir wollen ihnen in unserer Schule nicht nur das Tanzen und den Umgang mit dem eigenen Körper, der Ernährung und der damit verbundenen Disziplin näherbringen, sondern eben auch ein neuartiges, ganzheitliches Ausbildungsexempel offerieren, das unseren Social-Media-Background mit den Alltagsanforderungen der jungen Generation verschmilzt. So werden neben dem Sportangebot, auch regelmäßige Workshops abgehalten, die den richtigen Umgang mit dem Internet, fördernde Maßnahmen zur eigenen Wahrnehmung, Optimismus-Training sowie die individuelle Berufs- und Studienplatzorientierung behandeln und somit einen weiteren Mehrwert bieten."



Studio71 unterstützt die BAMSCHOOL als Partner in der Vermarktung und Kommunikation und berät in Sachen Marken- und Medienpartner. Neben der Akquise von Sponsoren umfasst das Mandat perspektivisch auch gemeinsame Produkte rund um die BAMSCHOOL.



Johann Griebl, Geschäftsführer von Studio71, erklärt: "Wir sind vom Konzept der BAMSCHOOL begeistert und überzeugt davon, dass sie sich zu einer vielbesuchten Anlaufstelle für Jugendliche aus ganz Deutschland entwickeln wird. Man spürt, dass es hier um weit mehr als ein Freizeitangebot geht. Themen wie Selbstverwirklichung und Identitätsfindung werden hier professionell, leidenschaftlich und vor allem zeitgemäß in das Angebot integriert. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Julien und seinem Team an diesem engagierten Projekt zu arbeiten und wollen mit unserer Expertise als Kreativagentur und unseren einzigartigen TV-Crosspromotion-Möglichkeiten Marken individuelle Möglichkeiten bieten, ein Teil der BAMSCHOOL zu werden."



Julien Bam und Annika Schulz, Gründer der BAMSCHOOL, zur gemeinsamen Vermarktungs-kooperation: "Wir freuen uns sehr, dass wir das Studio71-Team mit unserer Euphorie und Leidenschaft für das Projekt begeistern konnten und mit ihnen einen Partner für unser Herzensprojekt gefunden haben, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht."



Studio71, eines der weltweit führenden Digital Studios und Teil von Red Arrow Studios, betreut Julien Bam auch mit seinen Kanälen bereits seit Anfang des Jahres.



Infos und Links zur BAMSCHOOL: https://www.instagram.com/bamschool/ https://www.facebook.com/Bamschool/



Weiteres Bildmaterial senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.



Website BAMSCHOOL http://bamschool.de/



Ankündigungsvideos BAMSCHOOL: https://www.youtube.com/watch?v=oeNpov9BaqI



Links zu Julien Bam: YouTube Julien Bam (Hauptkanal): https://www.youtube.com/user/JulienBam YouTube Bulien Jam: https://www.youtube.com/channel/UCNpP_PH0Uj8Ldc7INQ-ih_Q/featured Facebook: https://www.facebook.com/julien.bam/ Twitter: https://twitter.com/julien_bam?lang=de Instagram: https://www.instagram.com/julienbam/?hl=de



Über die BAMSCHOOL: Die BAMSCHOOL ist die neu gegründete Tanzschule des Web Video Produzenten und YouTube Creators Julien Bam mit Standort in Köln. Mit über 4,5 Millionen YouTube-Abonnenten auf seinem Hauptkanal "Julien Bam", über 3,7 Millionen Instagram Abonnenten, über 1,7 Millionen Twitter Followern und über 500.000 Fans auf Facebook gehört Julien zu den erfolgreichsten Social Media Influencern im deutschsprachigen Raum. Die BAMSCHOOL liefert allen Altersgruppen die Möglichkeit, Bewegung in Form von Breakdance und anderen Tanzstilen in ihr Leben zu lassen. Über Studio71:



Studio71 ist ein global führendes Digital Studio und Teil von Red Arrow Studios, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE. Studio71 generiert rund 7 Milliarden Video Views im Monat und hat seinen Hauptsitz in Berlin und Los Angeles, weitere Standorte sind New York, London, Wien, Toronto, Mailand und Paris. Im deutschsprachigen Raum ist Studio71 mit über 500 Millionen Video Views die Nummer 1 und distribuiert die Web-Only-Inhalte der Sendergruppe über alle digitalen Plattformen. Für die Werbevermarktung zeichnet mit SevenOne Media Deutschlands führender Bewegtbild-Vermarkter verantwortlich.



OTS: Studio71 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127150 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127150.rss2



Pressekontakt: ProSiebenSat.1 Media SE Matthias Bohlig Stv. Leiter Kommunikation Digital Medienallee 7 D-85774 Unterföhring Tel. +49 89 9507-2344 Fax +49 89 9507-92344 Mobil +49 151 441 653 68 Matthias.Bohlig@ProSiebenSat1.com http://www.prosiebensat1.com



verena adami adamicommunication Tel. +49 89 5100 9545 Mobil +49 172 834 6666 adami@adami-communication.de



BAMSCHOOL Annika Schulz Gründerin BAMSCHOOL management@julienbam.de



Birsen Kasapoglu Geschäftsführung BAMSCHOOL Tel. +49 172 6985169 management@bamschool.de