NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 99 auf 107 Euro angehoben. Der Brauereikonzern habe die größten Herausforderungen gestemmt, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sei "der König zurückgekehrt". Der Experte hatte die Aktien fast fünf Jahre lang neutral eingestuft./ag/ajx

Datum der Analyse: 12.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN BE0003793107

AXC0149 2018-03-12/12:21