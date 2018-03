2017 war ein Comeback-Jahr für Advanced Micro Devices (WKN:863186). Dank der Einführung neuer CPUs und GPUs stieg der Umsatz um 25 % und das Unternehmen erzielte erstmals seit 2011 wieder einen Jahresgewinn. Die Aktie brach dann um mehr als 9 % ein, aber das kam nach einem Anstieg von fast 300 % im Jahr 2016.



Der Erfolg von AMD im vergangenen Jahr wurde unter anderem durch die Manie um die Kryptowährungen getrieben. Das Interesse am Krypto-Mining führte zu einer verstärkten Nachfrage nach Grafikkarten, was die Preise in die Höhe trieb und einen erheblichen Rückenwind für das Grafikgeschäft von AMD mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...