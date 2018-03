IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global initiiert zusammen mit Dreams2B und BC Techs The Cube ein Beschleunigungsprogramm für Startups

12. März 2018, YDreams Global Interactive Technologies Inc. (TSXV: YD) (OTC Pink: YDRMF) (FSE: A2AP0L) ("YDreams Global" oder das "Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine neue Partnerschaft eingegangen ist mit dem Ziel, vielversprechende Startups aus den Bereichen Virtual, Augmented und Mixed Realities aus Brasilien auszuwählen und so zu schulen, dass sie in Kanada Marktpräsenz erreichen.

Das XR Canada International Acceleration Program ist das erste Programm seiner Art, das auf brasilianische Startups aus den Bereichen Virtual, Augmented und Mixed Realities abzielt. Das von YDreams Global und Dream2B zusammen mit The Cube von BC Tech entwickelte Programm dauert vier Wochen und findet in Vancouver statt.

Bis zu acht Startup-Unternehmen in der Growth-Phase werden ausgewählt, um an Workshops und Mentorings teilzunehmen und Unternehmer aus Kanada und Brasilien kennenzulernen. Außerdem auf dem Programm stehen B2B-Meetings mit potenziellen Partnern, Speed-Dating mit Investoren und Networking auf hohem Niveau.

Die Kosten für das Programm und die Reise werden aus einem privaten Fonds bezahlt, der es den Startups ermöglicht, an dieser einzigartigen Erfahrung teilzunehmen. Ausgewählte Startup-Unternehmen werden zur Teilnahme am BC Tech Summit eingeladen.

Es ist toll, zu sehen, wie nützlich die YDreams Global-Erfahrung für andere Startups ist. Außerdem sind wir dadurch in der strategisch günstigen Position, Zugang zu Startups mit tollen Produkten zu haben und uns schon in einer frühen Phase beteiligen zu können. Das hilft uns bei unseren anderen Initiativen, die bereits laufen, wie beispielsweise Arkave VR, sowie bei der Erschließung neuer Branchen, die in naher Zukunft von Bedeutung sein könnten. Außerdem werden dadurch unsere Beziehungen zu wichtigen Institutionen aus British Columbia gestärkt, sagte Daniel Japiassu, CEO von YDreams Global.

Unterstützt wird die Initiative von wichtigen Institutionen, wie der brasilianisch-kanadischen Handelskammer, dem brasilianischen Konsulat in Vancouver, der Regierung von British Columbia, BC Tech und der VRAR Association in Vancouver, um nur ein paar zu nennen.

Dan Burgar, President von VRARA Vancouver, äußerte sich wie folgt über die Initiative: Wir sind ein großer Befürworter solcher Initiativen, die das fortwährende Wachstum von British Columbias VR/AR-Branche fördern. Wenn sich dieser Industriezweig weiter entwickelt, werden wir neue Stellen besetzen müssen. Auch in anderen Ländern nach internationalen Talenten zu schauen, ist eine große Chance, diese Nachfrage zu befriedigen. Ich habe viele talentierte Entwickler und Gestalter aus Brasilien getroffen und würde gerne enger mit ihnen zusammenarbeiten, um British Columbias VR/AR-Branche zu stärken.

An das Unternehmen herangetragen wurde das Programm von Marcos Alves, der bei YDreams Global für die Abteilung Ventures Division verantwortlich ist. Er fügte hinzu: Dieses Programm bietet außergewöhnlichen brasilianischen XR-Startups die Zugangsmöglichkeit zu einem florierenden Ökosystem aus Kunden, Investoren, Partnern und Talenten sowie das richtige Training, um ihnen bei ihrer Internationalisierungsstrategie zum Durchbruch zu verhelfen, von Brasilien bis Kanada bis hin zur ganzen Welt.

Über Dream2B Dream2B ist ein internationaler Venture Builder, der sich darauf spezialisiert hat, durch Beschleunigungsprogramme für Startups, Organisation von internationalen Delegationen und Entwicklung von Geschäftsmöglichkeiten zwischen Unternehmen aus Kanada und Brasilien eine Brücke zwischen diesen beiden Märkten zu schlagen. Dream2B hat erfolgreich das Wachstum von 22 brasilianischen Startup-Unternehmen in Kanada beschleunigt und dies ist das 3. Programm. Über The Cube The Cube ist ein Coworking Space von über 550 m² und ist die bestmögliche Arbeitsumgebung für den Aufbau eines AR/VR/MR-Unternehmens. The Cube liegt im Herzen von Railtown, Vancouver, und ist Treffpunkt von Industrieführern, Impulsgebern und Disruptors, die dafür sorgen, dass Vancouvers AR/VR/MR-Branche an Bekanntheit erlangt, indem sie auf vielfältige Ressourcen zurückgreifen, wie Expertenratschläge, Workshops und Programme, die dafür konzipiert sind, Ihrem Unternehmen zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen.

Am 27. Februar 2018 hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es dazu eingeladen wurde, Arkave bei SXSW, der weltweit wichtigsten Technologie- und neuen Medienveranstaltung, zu präsentieren.

Am 23. Februar 2018 gab Ydreams Global bekannt, dass Schutz ein neues Geschäft in New York eröffnet hat und die YDreams Global-Technologie verwendet.

Am 22. Januar 2018 wurde YDreams Global von Emoji Company mit einem neuen Projekt betraut.

Am 12. Januar 2018 unterzeichnete YDreams Global mit einem wichtigen Sponsor ein Abkommen für ein neues Projekt im Wert von 515.000 CAD.

Am 5. Januar 2018 führte YDreams Global ein neues Augmented Reality-Projekt für das internationale Modelabel Schutz durch.

Am 22. Dezember 2017 gab YDreams Global die Eröffnung des ersten Arkave-Geschäfts bekannt.

Am 19. Dezember 2017 gab YDreams Global eine wechselseitige Zusammenarbeit mit Ubique, einer Größe im eSports-Bereich, bekannt, die der Einbindung von Blockchain-Technologie in die Spielelösung des Unternehmens, Arkave, dienen soll.

Am 12. Dezember 2017 wurde YDreams Global von einem der größten Medien- und Unterhaltungskonzernen der Welt mit einem neuen Augmented Reality-Projekt betraut.

Am 9. November 2017 gab YDreams Global die Einrichtung einer neuen Blockchain-, ICO- und Kryptowährungsabteilung bekannt.

Am 5. Oktober 2017 wurde YDreams Global von Qualcomm Inc. (QCOM - NASDAQ) mit der Entwicklung und Gestaltung eines Projektes für Futurecom 2017 beauftragt.

Am 19. September 2017 gab YDreams Global bekannt, dass das Unternehmen von Octagon mit der Entwicklung eines Projektes für die NBA beauftragt wurde.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, Dubai, São Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

YDreams Global unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

YDreams Global hat bereits mehr als 1.300 Projekte für internationale Kunden wie Disney, die NBA, Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

