Linz - Die Wachstumsprognosen für Ungarn liegen für 2018 bei 3,5% und für 2019 bei 3,0%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation sei aktuell rückläufig. Der Februarwert sei auf 1,9% gefallen (von 2,1% im Januar). Die Fakten würden die Prognosen der Ungarischen Zentralbank bestätigen, die für 2018 einen Inflationsrückgang erwarte und erst 2019 mit einem Anziehen der Inflation rechne. Falle die Inflation weiter, könnte die Ungarische Nationalbank das Anleihenkaufprogramm ausweiten. Das Programm umfasse aktuell ein Volumen von 300 Mrd. HUF (Ungarischer Forint) pro Quartal. Eine Erhöhung könnte den Forint schwächen und auf Werte über 315,00 in EUR/HUF steigen lassen. Dafür müsse aber zuerst die charttechnische Hürde bei 314,60 überwunden werden. (12.03.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...