Trier - In der zehnten Kalenderwoche hellte sich die Stimmung an den Finanzmärkten dank guter US-Konjunkturdaten sowie Entspannungssignalen im drohenden internationalen Handelskonflikt zunehmend auf, so die Experten von HWB Capital Management.Die HWB-Fonds hätten von dem positiven Umfeld profitiert. Erfreulich habe sich dabei auch die Performance der im Zuge der Reallokation in den vergangenen Wochen neu investierten Einzelwerte gezeigt. Die nach unseren strengen Kriterien selektierten Aktien- und Wandelanleihen fügten sich sehr gut in das bestehende Portfolio ein, so die Experten von HWB Capital Management. Bei dem Wandelanleihenfonds HWB Convertibles Plus (ISIN LU0219189544/ WKN A0EQ1B) hätten die Neuanlagen auch dazu beigetragen, dass die Experten das durchschnittliche Emittentenrating der gerateten Anleihen weiter auf nun BBB+ hätten verbessern können. (Ausgabe vom 10.03.2018) (12.03.2018/fc/a/f)

