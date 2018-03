In der Chip-Branche jagt ein Megadeal den nächsten: Broadcom will sich Qualcomm gerade einverleiben - und könnte selbst von Intel geschluckt werden.

Die Chips winzig klein, die Übernahmesummen gigantisch groß: Die Halbleiterindustrie ist in diesen Tagen eine Branche der Gegensätze. Viele tausende Ingenieure forschen daran, die elektronischen Bauelemente immer weiter zu schrumpfen. Die gängige Maßeinheit ist Nanometer, also Millionstel Millimeter. Die Kaufleute in den Konzernen dagegen nehmen immer gewaltigere Summen in die Hand.

Gerade ist Broadcom dabei, für 117 Milliarden Dollar den Rivalen Qualcomm zu schlucken - gegen dessen erklärten Willen. Das Management hält den Preis für zu niedrig.

Womöglich dies aber ohnehin nur für kurze Zeit der größte Deal der IT-Industrie aller Zeiten sein wird. Denn Branchenprimus Intel denkt dem "Wall Street Journal" zufolge darüber nach, seinerseits Broadcom zu schlucken, falls der Rivale bei Qualcomm tatsächlich zum Zuge kommt. Dann müsste Intel noch einige Milliarden drauf legen, um die Aktionäre für sich zu gewinnen - aktuell wird Broadcom mit rund 104 Milliarden Dollar bewertet.

Noch gebe ...

