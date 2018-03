Basierend auf Google-Daten nimmt das Interesse für Kryptowährungen rasant ab Binance, eine der größten weltweiten Krypto-Börsen, bietet nach dem letzten Raub eine Belohnung von 250.000 US-Dollar für die Verhaftung von Hackern Rumänen scheinen mit Kryptowährungen gut vertraut zu sein

Zusammenfassung:Ein Großteil der digitalen Währungen bewegt sich zu Beginn der neuen Handelswoche seitwärts. Der Bitcoin bildete gestern ein Bullish-Engulfing-Kerzenmuster aus, das in den nächsten Tagen zu einem Abpraller führen könnte. Beachten Sie, dass die Sonntags-Kerze den Preis wieder über 9.350 $ gebracht hat, ein aus charttechnischer Perspektive wichtiger Schritt. Allerdings scheint das allgemeine Interesse an virtuellen Währungen in letzter Zeit geschrumpft zu sein, was sich auch entsprechend in der Volatilität widerspiegelt.

Die Suchanfragen nach dem Begriff "Kryptowährung" sind erheblich gesunken. Quelle: bitcoin.com Nach den Daten von Google Trends sind die Suchanfragen nach "Bitcoin" in letzter Zeit um 80% zurückgegangen, ebenso wie bei anderen digitalen Währungen wie Ripple, Ethereum und generell ...

