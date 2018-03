BERLIN (dpa-AFX) - Eine Vergemeinschaftung der Schulden in Europa bleibt nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgeschlossen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt gelte weiter, sagte sie am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kommissarischen SPD-Vorsitzenden Olaf Scholz und CSU-Chef Horst Seehofer in Berlin. "Das Prinzip gilt, dass die Haftung dort ist, wo die Aktion der jeweiligen Länder möglich ist." Zugleich gebe es ein gemeinsames Interesse an der Stabilität des Euro-Raums.

Nach der Überwindung der akuten Eurokrise gehe es jetzt um eine "nachhaltige Stabilisierung" zur Schaffung von mehr Wachstum und Beschäftigung, sagte Merkel. Vorschläge für ein Investitionsbudget müssten noch weiter ausgearbeitet werden. "Darüber müssen wir sprechen: Was genau wollen wir?"

Weitere Priorität in Europa habe die Migrationsproblematik. Der Schutz der Außengrenzen müsse verstärkt werden. Neue Formen der Entwicklungspolitik sollten die Ursachen von Flucht und Migration bekämpfen./tl/DP/das

