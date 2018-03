FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,10 Prozent auf 157,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,63 Prozent.

Wichtige Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag ebenfalls keine wichtigen Daten auf dem Kalender.

Auch in den meisten Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück. Eine Ausnahme war Italien. Hier ist eine Regierungsbildung weiterhin nicht in Sicht.

Verunsicherung geht von der Handelspolitik aus. US-Präsident Donald Trump heizt den Handelsstreit mit der EU weiter an. Er drohte den Europäern erneut mit höheren Zöllen auf Autoimporte. Am Anleihemarkt dürften die Anleger die USA weiter im Blick halten, hieß es in einer Einschätzung der Commerzbank. So stehen am Dienstag die Zahlen zur US-Inflation auf dem Kalender./jsl/jkr/zb

