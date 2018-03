Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zum Wochenauftakt an seine freundliche Tendenz der Vorwoche an. Bis zum Mittag kann der Leitindex SMI seine Gewinne leicht ausbauen und verfestigen. Als Hauptgrund für die freundliche Stimmung an den weltweiten Börsenplätzen verweisen Marktakteure einhellig auf den US-Arbeitsmarktbericht ...

