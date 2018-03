Berlin (ots) - Am 11. April 2018 findet in den Räumlichkeiten der

Münchner KPMG-Dependance das erste ICO-Festival statt. Besucher aus

Wirtschaft, Politik und Presse dürfen sich über spannende Vorträge

und Workshops rund um die Themen Initial Coin Offerings (ICOs),

Blockchain, Smart Contracts sowie Kryptowährungen freuen. Darüber

hinaus präsentieren zahlreiche innovative Unternehmen ihre ICOs.

Veranstaltet wird der Initial Coin Offering Summit vom Münchner Crowd

Mentor Network und der Berliner Kommunikationsagentur Quadriga

Communication.



Auf dem Markt für Kryptowährungen hat sich mit Initial Coin

Offerings (ICOs) ein Finanzierungsmodell für Unternehmen etabliert,

das in den letzten Monaten für heißen Gesprächsstoff unter Investoren

weltweit sorgte. Bei einem ICO erwerben Investoren

Blockchain-basierte Token eines Projekts oder Unternehmens und

spekulieren darauf, dass es zu einer Wertsteigerung des Tokens kommt.



Sowohl die Anzahl der verfügbaren Token als auch die Zahl ihrer

Käufer steigt angesichts der Chancen, die diese neue digitale

Finanzierungsform bietet. Dieses beispiellose Wachstum hat jedoch

auch Regierungen und ihre Kontrollbehörden auf den Plan gerufen. In

diesem Spannungsfeld aus Euphorie und Skepsis findet am 11. April

2018 das erste ICO-Festival in München statt. Die hochkarätig

besetzte Konferenz hat es sich zum Ziel gesetzt, die Chancen und

Risiken mit Investoren, Entrepreneuren, der Politik und weiteren

Experten zu diskutieren.



"Wo Licht ist, ist auch Schatten und das ist auch bei den

Kryptowährungen nicht anders. Selbstverständlich existieren auch hier

Risiken, über die man sich bewusst sein muss. Trotzdem sollte man die

gebotenen Chancen nicht außer Acht lassen und die Kryptowährungen

ignorieren. Mit dem ICO Festival wollen wir einen Beitrag zu dieser

Diskussion leisten und das Wissen, die Befürchtungen, aber auch die

positiven Stimmen der namhaftesten Experten bündeln", erklärt Kent

Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH und

Mitveranstalter des ICO Festivals.



Auch Dr. Michael Gebert, Gründer des Crowd Mentor Network und

ebenfalls Mitveranstalter des ICO Festival ist von der Notwendigkeit

einer solchen Veranstaltung zum aktuellen Zeitpunkt überzeugt:

"Aktuell schwirren viele Meinungen und Thesen zum Thema

Kryptowährungen, ICOs und Blockchain-Technologie herum, aber ein

wirklicher Austausch auf Augenhöhe zwischen allen Beteiligten fehlte

bislang. Diese Lücke schließen wir mit dem ICO-Festival".



Es ist davon auszugehen, dass der aktuelle Hype um Bitcoin,

Blockchain, ICO und Co. sich in den kommenden Jahren wieder etwas

beruhigen wird. Der immer stärker aufgespaltene Markt mit dutzenden

Kryptowährungen wird sich konsolidieren und diejenigen Tokens mit

einem tatsächlichen Mehrwert werden sich durchsetzen, während andere

wieder verschwinden. "Der Markt wächst aktuell immer weiter und mit

Sicherheit ist nicht jede Idee brillant oder gut umgesetzt. Doch wir

sind uns sicher, dass wir in Zukunft nicht mehr um das Thema

Kryptowährungen herumkommen werden und das Wissen um die Hintergründe

im Zuge dessen immer wertvoller werden wird", ist sich Gaertner

sicher.



Weitere Informationen zum ICO-Festival sowie zur Teilnahme sind

unter www.icofestival.de verfügbar.



Über die Quadriga Communication GmbH



Die Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für

Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet

kompetente, hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die

Themen Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation,

Markenkommunikation sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken

unterschiedliche Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger

beruflicher Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes

Maß an Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität.

Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz- und Verlagsbranche

schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.



Über die marketing society:



Die 2002 gegründete marketing society unterstützt Unternehmen

dabei, das Zeitalter der Komplexität zu meistern und Organisation mit

echter wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung aufzubauen.



Ein Team aus erfahrenen Unternehmern, ehemaliger Managern, Coaches

und Spezialisten hilft Firmen dabei ihre Herausforderungen in einer

sich ständig verändernden Welt zu bewältigen. Darüber hinaus setzt

das angeschlossene Crowd Mentor Network auf ein internationales

Netzwerk von Universitäten, spezialisierten Unternehmen und Startups,

um die richtigen Experten für spezielle Aufgaben hinzuziehen.





