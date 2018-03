Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zum Wochenauftakt an seine freundliche Tendenz der Vorwoche an. Bis zum Mittag kann der Leitindex SMI seine Gewinne leicht ausbauen und verfestigen. Als Hauptgrund für die freundliche Stimmung an den weltweiten Börsenplätzen verweisen Marktakteure einhellig auf den US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag.

Denn anders als befürchtet, hatte zwar die Beschäftigung im Februar überraschend stark zugelegt, die Lohnentwicklung blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Hier hatten Marktteilnehmer einen deutlicheren Anstieg befürchtet, der dann wiederum die Zinspolitik der US-Notenbank Fed weiter beeinflusst hätte. Gleichzeitig raten Händler zur Vorsicht. Das Thema Handelskrieg stelle nach wie vor einen Risikofaktor dar und könne jederzeit zu einem Stimmungswechsel führen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.05 Uhr 0,51% höher bei 8'977,54 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,51% auf 1'472,28 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) steht um 0,44% höher bei 10'399,96 Punkten. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 25 im Plus und fünf im Minus.

Mit einem stark volatilen Verlauf haben vor allem die Aryzta-Aktien (-5,4%) die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Seit Eröffnung haben sich ...

