Paris - Der FCP Echiquier Convertibles Europe (ISIN FR0010377143/ WKN A0QZSA) wurde zum 9. März 2018 zu Echiquier Convexité Europe, so La Financière de l'Echiquier in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Diese Änderung spiegelt das Bestreben wider, die Anlagephilosophie des Fonds besser zu beschreiben, die sich nicht auf den Markt der Wandelanleihen beschränkt. Die Hälfte der Aktiensensitivität basiert auf Optionen und der Begriff "convexité" (also Konvexität) nimmt Bezug auf diese beiden Vermögensklassen: Optionen und Wandelanleihen.

Den vollständigen Artikel lesen ...