Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Sky erfüllt einem Amateurverein den großen Traum und produziert am 8. September 2018 ein Amateur-Ligaspiel live auf Erstliga-Niveau und überträgt es auf Sky Sport News HD live im Free-TV



- Dr. Rainer Koch, der für den Amateurfußball zuständige 1. Vizepräsident des DFB, ist Schirmherr des Projekts



- Hauptsponsor Jeep® präsentiert das "Sky Spiel des Lebens"



- Die Bewerbungsphase läuft ab sofort, ausführliche Informationen und Teilnahmebedingungen unter spieldeslebens.sky.de



Es ist der Traum eines jeden Amateurfußballers: Sich einmal wie ein Bundesliga-Profi fühlen und mit seinem Verein live im Fernsehen zu sehen sein. Mit dem "Sky Spiel des Lebens" lässt Sky diesen Traum für einen Amateurverein - und dessen Gegner - Wirklichkeit werden. Nach 2015 und 2016 geht die Aktion in diesem Jahr in die dritte Runde. Schirmherr des Projekts ist Dr. Rainer Koch, der als 1. Vizepräsident des DFB unter anderem für den Amateurfußball verantwortlich ist. Ermöglicht wird das "Sky Spiel des Lebens" 2018 durch die US-amerikanische Automarke Jeep®, die die Veranstaltung als Hauptsponsor präsentiert.



Das Spiel wird am bundesligafreien Samstag, 8. September 2018 stattfinden und von Sky auf Erstliga-Niveau produziert sowie live im Free-TV auf Sky Sport News HD übertragen. Mit von der Partie sein werden dabei auch die aus den Live-Übertragungen von Sky bekannten Experten und Kommentator Wolff-Christoph Fuss als die Stimme des "Sky Spiel des Lebens". Bei dem Spiel wird es sich um ein reguläres Meisterschaftsspiel handeln, das auf dem heimischen Platz des Vereins ausgetragen wird, der sich im Auswahlverfahren durchsetzt.



Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland: "Das 'Sky Spiel des Lebens' ist eine großartige Möglichkeit, die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer zu würdigen, die sich in den Amateurvereinen in ganz Deutschland engagieren. Mit dieser Aktion wollen wir dem deutschen Amateurfußball die Bühne bieten, die er verdient und den 8. September zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten machen."



Dr. Rainer Koch, für den Amateurfußball zuständiger 1. Vizepräsident des DFB: "Die Wertschätzung für die Leistungen des Amateurfußballs ist mir seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. Mit dem 'Spiel des Lebens' unterstützt Sky genau diesen Gedanken, den wir als gemeinsames Amateurfußball-Projekt der 21 Landesverbände im DFB wieder zu einem der Höhepunkte des Jahres machen wollen."



Ab sofort auf spieldeslebens.sky.de bewerben



Mit der Aktion ruft Sky alle Amateurvereine auf, sich ab sofort um ihr "Sky Spiel des Lebens" zu bewerben. Teilnahmeberechtigt sind alle Damen- und Herrenmannschaften des deutschen Amateurfußballs unterhalb der vierten Liga. Interessierte Mannschaften können sich bis zum 30. April auf spieldeslebens.sky.de bewerben und ihr Bewerbungsvideo hochladen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Über den Gewinner entscheidet unsere Experten-Jury, bestehend aus namhaften Experten bzw. Persönlichkeiten aus dem Fußball und Sport. Die Verkündung erfolgt live im Studio im Rahmen des "Super Samstag" am 34. Bundesliga-Spieltag am 12. Mai auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



Alle Details und Teilnahmebedingungen sind auf spieldeslebens.sky.de abrufbar.



Das "Sky Spiel des Lebens" 2015 auf Juist und 2016 in Reichersbeuern



Das ersten beiden Auflagen des "Sky Spiel des Lebens" fanden in den Jahren 2015 und 2016 statt. Bei der Premiere empfing der TSV Juist den TuS Pewsum 2 in der Ostfriesenklasse C des Niedersächsischen Fußballverbands. 2016 ging es dann von der Nordsee an den Fuß der Alpen. Der SC Reichersbeuern traf im Spiel der A-Klasse (Kreis Zugspitze) des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) auf den SV Wackersberg-Arzbach.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland