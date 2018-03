Ense-Parsit (ots) - Kettcars sind bei Kindern beliebte

Spielfahrzeuge. Um ihre Qualität und Sicherheit ausnahmslos zu

gewährleisten, informiert der Hersteller KETTLER seine Kunden über

einen vorsorglichen Sicherheitshinweis: Bei bestimmten

Kettcar-Modellen mit luftbereiften Rädern ist nicht auszuschließen,

dass Kunststofffelgen bersten und unter ungünstigen Umständen

Splitter zu Verletzungen führen können. Dies kann insbesondere bei

starken Belastungen oder beim Aufpumpen der Reifen auftreten.



Aus diesem Grund werden Kunden gebeten, ihr Kettcar vorläufig

nicht mehr zu verwenden und sich unter http://service.kettcar.de zu

informieren. Auf dieser, extra für den Sicherheitshinweis

eingerichteten Internetseite, werden weiterführende Informationen

gegeben: Kunden können anhand der Artikel- und Seriennummer

überprüfen, ob ihr Kettcar betroffen ist; und sie erfahren die

Schritte zum Ersatz der Räder, falls dies nötig ist.



Die zur Identifikation nötigen Artikel- und Seriennummern befinden

sich auf dem Typenschild unterhalb der Vorderachse am Kettcar.

Hilfestellung zum Auffinden und Lesen des Typenschilds gibt ebenfalls

die Internetseite.



Der Sicherheitshinweis gilt nur für eine bestimmte Anzahl von

Kettcar-Modellen mit luftbereiften Rädern.



Nicht betroffen sind Seriennummern mit den Kennungen B-2503 oder

größer, z.B. B-2802, C-0204 etc. Kettcars mit Kunststoffreifen sind

ebenfalls nicht betroffen.





