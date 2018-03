Die Partei- und Fraktionsspitzen von Union und SPD unterschreiben den Koalitionsvertrag. Angela Merkel glaubt an den Erfolg der GroKo.

Kanzlerin Angela Merkel hat sich optimistisch zum Erfolg der neuen großen Koalition geäußert. "Sehr viel Arbeit liegt vor uns", sagte die CDU-Vorsitzende am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kommissarischen SPD-Vorsitzenden Olaf Scholz und CSU-Chef Horst Seehofer in Berlin. Alle Seiten hätten sich in den Koalitionsverhandlungen vorgenommen, diese Arbeit auch zu erledigen. Außerdem kämen neue Herausforderungen hinzu wie die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle, auf die Antworten gefunden werden müssten. "Ich bin optimistisch, dass das auch gelingt", sagte Merkel.

Gegen 14.00 Uhr wollten die Partei- und Fraktionsspitzen von Union und SPD den Koalitionsvertrag unterzeichnen. Am Mittwoch soll Merkel im Bundestag zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt werden. Anschließend werden Merkel und die Minister vereidigt.

Olaf Scholz sagte, dass das zentrale Anliegen der neuen Koalition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...